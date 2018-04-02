Молдавия: Додон сдал победу на парламентских выборах Плахотнюку
Кишинёв, 3 апреля, 2018, 00:17 — ИА Регнум. Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы, в законодательный орган точно прошли бы три политические силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Международного республиканского института, передает корреспондент ИА REGNUM.
За Партию социалистов проголосовали бы 36% из числа определившихся со своим голосом избирателей. За партию «Действие и солидарность» Майи Санду проголосовали бы 20%, за Демпартию Плахотнюка — 8%. Партия коммунистов Владимира Воронина не преодолевает порог, у нее — 4%. Столько же — у платформы DA Андрея Нэстасе, однако его партия намерена участвовать в выборах в блоке с партией Санду.
«Наша партия» (Ренато Усатый), Европейская народная партия (Юрий Лянкэ) и Либеральная партия (Михай Гимпу) набирают по 2%. Остальные — 1% и меньше. 18% не определились, за кого голосовать.
Таким образом, если бы Партия социалистов Додона не действовала бы в интересах Плахотнюка и не изменила бы вместе с Демпартией избирательную систему на смешанную, социалисты получили бы большинство в парламенте Молдавии.
Но при смешанной системе половина депутатов будет избираться по одномандатным округам, где демократы имеют огромное преимущество, поэтому создать большинство в парламенте социалисты смогут только в союзе с демократами Плахотнюка, причем на условиях последнего. В противном случае тот может создать коалицию с правыми в лице Санду, которая, впрочем, куда менее сговорчива, чем Додон.
Самым популярным политиком в Молдавии между тем остается президент Игорь Додон — ему в наибольшей степени доверяют 31% граждан. Далее следуют лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду (16%), председатель платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе (8%), премьер-министр Павел Филип и лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная (по 6%), лидер коммунистов Владимир Воронин, лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк (по 4%) и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (2%).
Деятельность президент Додона одобряют 49% респондентов, не одобряют — 48%. Работу правительства позитивно оценивают 35%, отрицательно — 57%. Около 26% положительно оценивают деятельность парламентского большинства под эгидой Демпартии, 68% относятся к нему отрицательно.
Опрос проводился с 7 февраля по 7 марта 2018 года. В нем приняли участие 1513 граждан Молдавии старше 18 лет. Максимальная погрешность составляет +/-2,5%.