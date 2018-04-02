Кишинёв, 3 апреля, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Если бы гражданам Молдавии предложили выбрать, к какому из двух интеграционных объединений присоединиться — Европейскому союзу или Евразийскому экономическому союзу, — 43% выбрали бы ЕС, 42% — ЕЭС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Международного республиканского института, передает корреспондент ИА REGNUM.

Damien Clauzel Подготовка к реваншу

На референдуме о присоединении к НАТО 21% респондентов проголосовали бы за, 41% — против.

Отвечая на вопрос о том, какой статус должен быть предоставлен Приднестровью, 64% ответили, что оно должно стать обычным регионом Молдавии без какой-либо автономии, 21% выступают за предоставление автономии, 7% выступают за признание независимости ПМР, 2% считают, что Приднестровье должно стать частью России, а 1% присоединили бы его к Украине.

Опрос проводился с 7 февраля по 7 марта 2018 года. В нем приняли участие 1513 граждан Молдовы старше 18 лет. Максимальная погрешность составляет +/ — 2,5%.