Саратов, 2 апреля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Спасатели продолжат разбор завалов на месте обрушения секции четырехэтажного дома по улице Киевской в Саратове до утра. Об этом сообщил начальник региональной службы спасения Юрий Юрин.

Tengrinews.kz Обрушенный дом

«Кинологическая служба закончила свою работу и покинула место обрушения. Людей под завалами не обнаружено», — цитирует Юрина ТАСС.По словам представителя спасательной службы, разбор завалом продолжится с участием тяжелой техники — на месте происшествия работает подъемный кран.

По информации администрации Саратова, дом был признан аварийным еще в 2011 году, однако расселили его только в 2017 году. В муниципалитете уточнили, что в настоящее время рано говорить о конкретных сроках сноса дома.

«Есть граждане, которые обратились в суд по предоставлению нового жилья или денежных выплат, которые назначает суд. Пока проходят данные процедуры, решение о сносе не принимается», — пояснила представитель пресс-службы администрации города Татьяна Плющева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, частичное обрушение дома произошло днем 2 апреля. На место происшествия выехали сотрудники регионального управления МЧС, врачи центра медицины катастроф и представители администрации города.

Для поиска возможных пострадавших на место обрушения выехала группа кинологов с собаками.