Ереван, 2 апреля, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Жизни пострадавших от взрыва в Ереване ничего не угрожает, сообщил 3 апреля журналистам завотделением реанимации медцентра Св. Григория Просветителя Самвел Карапетян. Это касается также граждан России и Ирана, пояснил он.

azatutyun.am Самвел Карапетян

По его словам, трое пострадавших россиян и двое иранцев находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии.

По его словам, тяжелее всех пострадала восьмилетняя девочка, которую врачи продолжают оперировать. В результате взрыва она получила рваные раны бедра, но ее жизни также ничего не угрожает.

Прибывший в больницу глава парламента Армении, детский врач по профессии Ара Баблоянзаявил журналистам, что никто из пострадавших сегодня не будет выписан.

Он также сообщил, что одного пострадавшего ребёнка в настоящее время оперируют. «Скоро его переведут в палату. Состояние других детей — средней тяжести. На данный момент состояние всех пострадавших стабильное. У всех осколочные ранения», — уточнил Баблоян.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 апреля в ресторане Burger King на Северном проспекте Еревана раздался взрыв, от которого пострадали восемь человек, из которых трое являются гражданами России.

Кроме того, ранения получили трое граждан Армении, из которых двое — малолетние дети, и двое граждан Ирана.

По предварительной информации, в здании взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива. Причины взрыва выясняют следователи.