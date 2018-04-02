Москва, 2 апреля, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по делам СНГ евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в понедельник, 2 апреля, поддержал кандидатуру Михаила Бочарникова на пост посла России в Азербайджане. Об этом сообщают ряд российских и Азербайджанских СМИ со ссылкой на источнике в Госдуме.

Посольство России в Казахстане Михаил Бочарников

Михаила Бочарников до 7 февраля 2018 года был послом России в Казахстане. До ноября 2017 года послом России в Азербайджане был Владимир Дорохин, который проработал на этом посту восемь лет.

Посол России в Армении Иван Волынкин также завершает дипломатическую миссию. Он уже провёл прощальные встречи с главой парламента и премьер-министром Армении.

Как ранее писало ИА REGNUM, в некоторых российских и азербайджанских изданиях было заявлено, что на должность нового посла в Азербайджане может быть назначен заместитель директора департамента кадров МИД РФ Георгий Зуев. Но позже появились сообщения о том, что якобы МИД России не получил агремана от Азербайджана на назначение новым послом Зуева, из-за «его ярко выраженной проармянской позиции».