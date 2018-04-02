Санкт-Петербург, 3 апреля, 2018, 00:08 — ИА Регнум. В годовщину террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга в городе на Неве пройдет панихида по погибшим, памятная акция «Тысяча белых роз», концерт «Музыка против террора», будет представлена «Книга памяти». Весь день горожане и гости Санкт-Петербурга будут приносить цветы к станции метро «Технологический институт», на которую 3 апреля 2017 года прибыл взорванный террористами поезд.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы у станции метро «Технологический институт»

Год назад, в первый апрельский понедельник, Санкт-Петербург пережил настоящий шок, впервые в новейшей истории став объектом спланированной террористической атаки на ни в чем не повинных и ни о чем не подозревающих пассажиров метрополитена. Но даже в шоковом состоянии петербуржцы проявили свои лучшие человеческие качества. Люди, оказавшиеся рядом с местом взрыва, не допустили паники и давки, пришли на помощь пострадавшим, чем наверняка спасли не одну жизнь. А горожане в целом показали солидарность и взаимовыручку, помогая более слабым пережить и психологически преодолеть этот тяжелый период. Эту эстафету сочувствия и поддержки вскоре подхватили жители всех российских регионов, вышедшие на митинги против терроризма «Петербург, мы с тобой!».

Кратко напомним хронологию событий того трагического дня, добавляя к ней то, что стало известно уже позднее, в ходе расследования.

3 апреля 2017 года в 14:29 канал «Метро Петербурга» в мессенджере Telegram сообщил: «Станции Площадь Восстания — 1 и Площадь Восстания — 2 закрыты на вход и выход в 14:28, также закрыт переход «Площадь Восстания» — «Маяковская». На платформе бесхозный предмет».

Этим предметом было замаскированное под огнетушитель самодельное взрывное устройство (СВУ) большой мощности, которое террорист оставил прямо напротив эскалаторного перехода. Позже его смогут обезвредить на месте взрывотехники ОМОН Росгвардии. Благодаря бдительности инспектора службы контроля метро Альберта Сибирских, работавшего на станции «Площадь Восстания», люди были оперативно выведены из опасной зоны, поезда следовали без остановки.

Но в это время со второй бомбой, спрятанной в рюкзаке, террорист отправился на вторую (синюю) линию. Взрыв произошел в наполненном людьми вагоне около 14:30, как только поезд ушел в тоннель со станции «Сенная площадь». Машинист Александр Каверин, быстро оценив ситуацию, не остановил поезд в тоннеле, а довел его до станции «Технологический институт», куда оперативно могли прибыть спасатели.

«Станции «Технологический институт» и «Сенная площадь» закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», — сообщил в 15:02 канал метрополитена. Так горожане узнали о том, что в метро случилось что-то страшное.

Продуктами взрыва заволокло не только близлежащие станции, дым проник и на другие линии метро. Так что многие горожане буквально ощутили дыхание беды, даже еще не зная ее масштаба. В это время на «Технологическом институте» дежурная по станции Нина Шмелева вместе с коллегами организовала оказание первой помощи пострадавшим, которых уцелевшие пассажиры вытаскивали из искореженного взрывом вагона.

Начальник 1-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Роман Денисенко, первым прибывший с коллегами к станции «Технологический институт», отмечал, что к приезду спасателей пассажиры подземки не стояли в оцепенении, а активно помогали раненым.

«Оказывали друг другу первую помощь, перетягивали жгутами пострадавшие конечности. К нашему прибытию <…> кто-то уже был перемотан, кому-то помогли остановить кровотечение», — вспоминал сотрудник МЧС. По его словам, взаимовыручка обычных людей «была на высочайшем уровне».

Вскоре на станцию прибыли сотрудники правоохранительных служб, и стало понятно, что в поезде произошел именно теракт, а не случайный взрыв бытового свойства. Вторая, не взорвавшаяся, бомба на «Площади Восстания» говорила о том, что город оказался перед лицом массированной атаки. Было принято решение о полном закрытии всех станций петербургского метро, с эвакуацией всех пассажиров.

«В 15:40 все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход», — сообщили в метрополитене. Так город на Неве впервые за время существования в нем метро оказался средь бела дня полностью лишен этого самого удобного вида городского транспорта.

К тому моменту горожане с помощью СМИ, соцсетей, телефонных звонков и СМС уже знали о случившемся. Центр города был наполнен сиренами машин всех оперативных служб, в небе барражировали полицейские и санитарные вертолеты, заходя на посадку у «Техноложки». Движение в том районе было полностью перекрыто, машины скорой помощи беспрерывно развозили пострадавших по разным городским больницам.

Вскоре в городе, оставшемся без метро, начался транспортный коллапс. Наземный общественный транспорт не мог справиться с потоком желающих покинуть центр города, еще хуже приходилось тем, кому предстояло добираться из одного конца города в другой. Власти объявили, что до конца суток автобусы, троллейбусы и трамваи будут возить пассажиров бесплатно. Были оперативно пущены автобусы, дублирующие линии метрополитена, некоторые службы такси объявили, что будут бесплатно вывозить людей из центра до спальных районов, на платном ЗСД прекратили взимать плату и открыли все шлагбаумы в пунктах пропуска, электрички в черте города также возили людей бесплатно

Около 17:00 к горожанам обратился губернатор Георгий Полтавченко. Он сообщил, что в результате взрыва на месте погибло порядка 10 человек, а пострадавшие доставлены в больницы. «Чтобы проверить вагоны метрополитена, станции метрополитена, принято решение временно закрыть метрополитен до завершения соответствующих проверочных действий <…> После завершения необходимых проверочных мероприятий метрополитен будет открыт и продолжит свою работу», — отметил Полтавченко.

Но принятых властями мер все равно явно не хватало для доставки людей с работы домой, и тогда на помощь пришло гражданское общество. Автомобилисты начали бесплатно забирать всех желающих по пути своего следования. В мессенджерах и соцсетях люди обменивались информацией, сообщали о своей готовности взять попутчиков или просили их подвезти, опровергали панические слухи и морально поддерживали тех, кто с трудом осознавал происходящее. А те, кому не повезло оказаться подвезённым, компаниями по несколько человек шли по вечернему городу к своим домам пешком. Многие смогли добраться лишь к полуночи.

После тщательной проверки всех станций и тоннелей, начиная с 20:30, закрытые станции метро начали постепенно открываться, сразу перейдя в режим усиленного досмотра. На станциях дежурили военнослужащие Росгвардии в полном боевом снаряжении с автоматами, усиленные наряды полиции. В тот вечер мало кто решился спуститься в подземку. Всем было страшно.

Корреспондент ИА REGNUM была одним из тех, кому пришлось преодолеть страх и зайти в метро, чтобы добраться до дома. «На эскалаторах и в вагонах было пустынно. Люди всё уже знали, внимательно смотрели друг на друга, думая об одном и том же. Мы были вроде как братья — не убоявшиеся», — вспоминала сотрудница агентства.

Нормальная работа метрополитена была восстановлена только через день, после завершения всех следственных действий в тоннеле, где произошел взрыв. Но горожане еще какое-то время вольно или невольно старались добраться до нужного места по земле, если это было возможно. К счастью, потом и эти фобии отступили, и жизнь мегаполиса вернулась в обычное русло.

В общей сложности в результате теракта погибли на месте и умерли в больницах 15 человек, жители Петербурга, Ленобласти, гости города из других регионов и стран. Пострадали при теракте более ста человек, около 50 из них оказались в больницах с ранами, ожогами и травмами, некоторые перенесли множество операций и навсегда остались инвалидами. Пострадавшим и семьям погибших были выплачены компенсации от метрополитена, правительств Санкт-Петербурга и России, страховых компаний.

Взрывом был убит и предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов, выходец из Ошской области Киргизии, незаконно приобретший в 2011 году российское гражданство, которого он был лишен уже посмертно.

Вскоре в Петербурге, Москве и Подмосковье были задержаны предполагаемые соучастники преступления, которые, по версии следствия, завербовали смертника, обеспечили техническую организацию и финансирование теракта в метро, оказывали содействие исполнителю и организаторам. Все эти 11 лиц — выходцы из стран Средней Азии. Они содержатся под стражей в Москве. В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Следствие по делу продолжается.

Заказчик преступления долгое время не назывался, хотя было известно, что он находится за пределами России и СНГ. В начале марта 2018 года ФСБ сообщила, что заказчиком теракта является лидер группировки «Джамаат Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров по кличке Абу Салах. По данным СМИ, несколько лет назад он проживал в Петербурге, оказавшись позже в рядах исламских боевиков на Ближнем Востоке. Для злодеяния он использовал своих бывших сограждан и земляков.

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…В первую годовщину трагедии в метро, 3 апреля 2018 года, в 13:00 в Свято-Троицком (Измайловском) соборе и в других храмах разных конфессий пройдут панихиды по погибшим. На них придут родственники жертв теракта, простые горожане. В 14:00 к станции метро «Технологический институт» возложат цветы родные и близкие погибших, представители властей и общественных организаций.

Перед этим, около полудня, начнется общественная акция «Тысяча белых роз» — белоснежные цветы лягут к месту, где со временем, если согласятся родственники, появится мемориальный знак в память о трагедии.

ГУП «Петербургский метрополитен» представит «Книгу памяти» жертв теракта. В нее включены воспоминания родственников погибших, фотографии, записки неравнодушных граждан, которые они оставляли год назад на станции «Технологический институт». «Книгу памяти» вручат всем родственникам погибших.

Вечером в БКЗ «Октябрьский» пройдет концерт «Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Санкт-Петербурге», на который приглашены волонтеры, сотрудники метро, МЧС, медики, социальные работники.

Память о погибших 3 апреля 2017 года наверняка еще будет увековечена. Но самым главным итогом тех событий стала настоящая солидарность, которую проявили петербуржцы и все граждане России, возмущенные подлой террористической атакой. А значит, эта преступная вылазка все-таки провалилась, не достигнув своей цели.