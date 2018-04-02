Иерусалим, 2 апреля, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приостановке сделки по африканским мигрантам с Агентством ООН по беженцам, 2 апреля передает агентство Reuters.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Приостановка

О своем решении премьер-министр сообщил в соцсети Facebook. Причины приостановки соглашения не раскрываются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 2 марта правительство Израиля сообщило о сделке с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросу депортации мигрантов из Африки.

По соглашению с ООН, 16 500 африканских мигрантов, которых Израиль планировал депортировать в Африку, должны быть высланы в «западные страны».

Позднее премьер-министр Нетаньяху даже назвал страны, готовые принять африканских беженцев у Израиля — это Канада, Германия и Италия.