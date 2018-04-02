Саранск, 2 апреля, 2018, 23:45 — ИА Регнум. В Мордовии по итогам января-февраля 2018 года естественная убыль населения составила 708 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Вымирающая деревня

В течение двух месяцев число умерших составило 1 776 человек. Основными причинами смертей стали болезни системы кровообращения — 31,6%, болезни нервной системы — 17,9%. Также в числе наиболее частых причин смерти — новообразования — 10,5%, от несчастных случаев, отравлений и травм скончались 7,4% от общего числа.

При этом в январе-феврале в республике родилось 1 068 детей — 532 мальчика и 536 девочек. Из общего числа младенцев 39,9% родились первыми, 43,8% — вторыми, третьими и более — 16,3%.

Отметим, по предварительным данным ведомства по состоянию на 1 января 2018 года численность населения республики составляет 805 056 человек, таким образом за два месяца население сократилось на 0,09%.

По сравнению с данными на 1 января 2017 года, население Мордовии сократилось на 3 485 человек.