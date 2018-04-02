Киев, 2 апреля, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Защита экс-президента Грузии и бувшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обжаловала решение властей Украины о запрете ему въезда в страну на три года. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба возглавляемой Саакашвили партии «Движение новых сил».

ИА REGNUM Саакашвили

Как сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, соответствующий иск был подан во Львовский окружной административный суд.

«Считаем, что постановление принято с нарушениями инструкции о принятии решений о запрете въезда иностранцам и лицам без гражданства, и нарушает права, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека», — говорится в иске.

Напомним, что Михаил Саакашвили, несмотря на ведущееся в отношении него расследование на Украине, был выдворен с территории страны в Польшу с запретом на въезд до 13 февраля 2021 года.

После этого Генпрокуратура Украины приостановила расследование против Саакашвили на основании необходимости получения международной правовой помощи для дальнейшего выполнения процессуальных и следственных действий с его участием.

Адвокаты Михаила Саакашвили заявили о намерении обжаловать данные действия прокуратуры и настаивать «не на приостановке, а на прекращении» уголовного дела.

15 марта защита политика также подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать незаконными действия властей Украины в отношении Саакашвили в части нарушения прав человека.