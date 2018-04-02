Кветта, Пакистан, 2 апреля, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Вооруженные боевики расстреляли семью христиан на юге Пакистана, 2 апреля передает агентство Reuters.

Пакистан

Атака на семью из четверых человек была совершена в Кветте — вооруженные люди на мотоцикле открыли огонь прямо на улице столице провинции Белуджистан.

Женщина, пострадавшая в результате атаки, была доставлена в госпиталь. Ее отец и трое двоюродных братьев были убиты.

«Похоже, что это была целенаправленная атака. Это был акт терроризма», — сообщил журналистам представитель полиции провинции Моаззам Джа Ансари.

Полицейские отмечают, что атака была совершена на следующий день после католической Пасхи — это может указывать на явное запугивание небольшой христианской общины Кветты.