Вашингтон, 2 апреля, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа не позднее 6 апреля опубликует перечень китайских товаров, которые будут обложены дополнительными пошлинами, сообщает 2 апреля информагентство Reuters.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики податей. Около 1550

По информации агентства, новые пошлины будут направлены против робототехнической, авиационной, судостроительной и информационной отраслей китайской экономики.

Фактически, отмечает Reuters, американские санкции будут нацелены на высокотехнологичные сферы, развитие которых запланировано в китайской программе модернизации промышленности «Сделано в Китае 2025», направленной на импортозамещение.

Утверждается, что таким способом администрация Трампа рассчитывает принудить Китай от механизмов заимствования интеллектуальной собственности и технологий американских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2018 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который фактически инициировал торговую войну между США и КНР