Баку, 2 апреля, 2018, 23:22 — ИА Регнум. Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в 2017 году составил $2,85 млрд отмечается в данных платежного баланса, опубликованного Центральным банком страны.

Джеймс Гилрей. Кровопускание (фрагмент). 1805

Центробанк в 2016 году не публиковал данных по объему вывоза капитала и выплат по иностранным кредитам, сообщает «Интерфакс».

При этом в I-ом квартале 2017 года объем вывоза капитала составил $680 млн, во II-ом — $750,8 млн, в III-ем — $655,9 млн, в IV-ом — $733,8 млн.

ЦБ отмечает, что в 2017 году в Азербайджан в виде прямых и портфельных инвестиций, кредитов поступило $8,4 млрд.

Центробанк подчеркивает, что в 2017 году резиденты Азербайджана выплатили $458,9 млн по иностранным кредитам.