Ижевск, 2 апреля, 2018, 23:18 — ИА Регнум. По итогам января-февраля в Удмуртии вновь зафиксировано сокращение численности жителей на 826 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Последние жители деревни

За два месяца в республике умерло 3 053 человека, родилось 2 717 детей. Естественная убыль населения составила 336 человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 227 человек. Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 109 человек.

Также за указанный период число выбывших в Удмуртии составило 6 393 человека, прибыли в республику — 5 903 человека. Миграционная убыль составила 490 человек, что на 298 человек больше, чем в январе-феврале 2017 года.

В статистическом ведомстве отметили, что миграционная убыль в республике наблюдается с 1999 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2009 года в Удмуртии рождаемость превышала смертность.

Впервые ситуация изменилась по итогам первого полугодия 2017 года. Так, комитет по делам ЗАГС зафиксировал в этот период 9 041 рождение, в то же время зарегистрировано 9 419 смертей. Естественная убыль населения составила 358 человек.

По итогам 2017 года численность населения Удмуртии сократилась на 3 782 человека или на 0,25%.