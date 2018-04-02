Ереван, 2 апреля, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Жизни граждан России, пострадавших в результате взрыва в Ереване, ничто не угрожает. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич», куда доставили пострадавших, Ара Минасян.

Photolure Место происшествия

В пресс-службе посольства России в Армении также сообщили, что угрозы жизни российских граждан нет. «Речь идёт преимущественно о травмах лёгкой и средней тяжести», — отметили в дипведомстве.

Сообщается, что сотрудники посольства оперативно выдвинулись в больницу, куда доставили пострадавших, для прояснения ситуации и оказания содействия российским гражданам.

Прибывший в больницу глава парламента Армении, детский врач по профессии Ара Баблоян заявил журналистам, что никто из пострадавших сегодня не будет выписан.

Он также сообщил, что одного пострадавшего ребёнка в настоящее время оперируют. «Скоро его переведут в палату. Состояние других детей — средней тяжести. На данный момент состояние всех пострадавших стабильное. У всех осколочные ранения», — уточнил Баблоян.

Как передавало ИА REGNUM, в результате взрыва в ресторане «Бургер кинг» на Северном проспекте в центре Еревана 2 апреля пострадали восемь человек, в том числе трое граждан России в возрасте 15 лет и два гражданина Ирана.

По предварительной информации, в здании взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива.