Бухарест, 2 апреля, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Пятеро морских пехотинцев ВС США оштрафованы на 3300 леев ($874) за хулиганство в баре в Румынии, 2 апреля передает агентство Associated Press.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

Пресс-секретарь полиции Михаэла Гирд сообщила, что компания американских моряков «была шумной» и «были предприняты меры, чтобы их успокоить».

Известно, что американские моряки были уличены в неподобающем поведении в одном из кабаков города Девеселу на юге Румынии.

Другие подробности бесчинств, устроенных морпехами в румынском баре, не раскрываются.

Отдельно сообщается, что Корпус морской пехоты армии США проводит внутреннее расследование инцидента.

Читайте также: «Знаете анекдот?» — немца арестовали за антисемитизм в еврейском кафе