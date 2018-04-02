Псков, 2 апреля, 2018, 22:49 — ИА Регнум. В Псковской области разберутся с перекосами в кадастровой стоимости земель в садоводческих товариществах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое решение было принято на первом заседании рабочей группы по решению актуальных вопросов садоводческих товариществ, которое провёл 2 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников.

Юрий Пименов. Сажают картофель (фрагмент). 1943

На заседании обсуждался вопрос кадастровой стоимости земель садоводческих товариществ Псковской области, в связи с чем выросли налоговые платежи.

«Я посмотрел, по некоторым участкам арендная плата за землю взлетела в 120 раз. Это абсолютно недопустимо, особенно, если речь идёт об участках, которыми люди пользуются в личных целях», — заявил Михаил Ведерников.

Отмечалось, что из 484 садоводческих товариществ Псковской области работают 240, а многие дачные участки не используются по назначению. Так, в 25 садоводствах, находящихся в ведении Пскова, имеется почти 11 тыс. земельных участков, а садоводов — чуть более 4 тысяч, то есть, не используется более 6,6 тыс. участков.

До переоценки, которая по закону будет проводиться только в 2020 году, в садоводствах предлагают провести инвентаризацию земель. Также решается вопрос о продлении налоговых каникул для садоводческих товариществ на 2019−2020 годы либо о введении нулевой ставки земельного налога на садовые участки.

Читайте также: Псковские садоводы настаивают на пересмотре кадастровой стоимости земли

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников лично занялся проблемами садоводов после того, как на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 14 декабря 2017 года был задан вопрос о завышенной кадастровой стоимости садовых участков в Псковской области. Глава государства заявил, что «кадастровые платежи должны быть основаны на реальных доходах населения и не должны быть оторваны от жизни», а льготникам и пенсионерам пообещал освободить их от налогов за шесть соток.

Напомним, после переоценки кадастровой стоимости садовых участков в конце 2016 года в Псковской области их рыночная стоимость оказалась в 10−20 раз ниже кадастровой. Возмущённые садоводы выходили на митинги протеста, после чего власти региона заявили о снижении налоговых ставок.