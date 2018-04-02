Дамаск, 2 апреля, 2018, 22:47 — ИА Регнум. Из пригорода Дамаска Восточная Гута за время действия гуманитарных пауз вышло более 154 тыс. мирных жителей, сообщил 2 апреля журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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Кроме того, Юрий Евтушенко рассказал, что только за последние сутки из Восточной Гуты ушло 1146 боевиков и их родственников. Напомним, по договоренности с сирийским правительством желающие покинуть пригород Дамаска боевики вывозятся в провинцию Идлиб в сопровождении российской военной полиции и под гарантии офицеров российского Центра по примирению.

Одновременно проводится эвакуация мирных жителей из районов Восточной Гуты, опасных для пербывания людей.

«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 154 тысяч 286 человек», — отметил Юрий Евтушенко.

Он отметил, что с 28 февраля только из поселка Дума было эвакуировано 30 тысяч 376 мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению Восточной Гуты от террористов близится к завершению. Сирийские правительственные войска контролируют не менее 90% территории этого пригорода Дамаска.