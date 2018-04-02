Сочи, Краснодарский край, 2 апреля, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Сгоревший в Сочи пятиэтажный многоквартирный дом с мансардой оказался самостроем. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Цитата из х/ф «Дайте жалобную книгу». Реж. Эльдар Рязанов. 1965. СССР

«Будет проведена тщательная проверка причин возгорания. По предварительным данным, сгоревший дом — самострой. И такое ЧП — наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки», — рассказал губернатор Краснодарского края.

Кондратьев также рассказал, что в Сочи работает межведомственный штаб, эвакуированные жильцы получают необходимую помощь и будут оперативно расселены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи на улице Лысая Гора загорелся пятиэтажный жилой дом с надстроенной мансардой. Площадь пожара составляла более 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 50 жильцов. Данные о погибших или пострадавших не поступали.

На данный момент пожар потушен.