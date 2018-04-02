* ИГ — запрещённая в России организация

Тикрит, Ирак, 2 апреля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Иракские судмедэксперты заявили об опознании 1153 жертв «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из захоронения в Тикрите, 2 апреля передает агентство Associated Press.

The U.S. Army Иракский военный

Общее число жертв боевиков в братской могиле в иракском Тикрите насчитывает примерно 1700 человек.

Большая часть погибших является солдатами иракской армии, которые пытались бежать из плена террористов и были казнены.

Напомним, город Тикрит в Ираке был захвачен боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

В настоящий момент Тикрит, как и большая часть территории Ирака, освобожден от «халифата» исламистской группировки.

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