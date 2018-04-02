Москва, 2 апреля, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщает 2 апреля пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Беседу с президентом Египта Владимир Путин провел в свете предстоящего саммита лидеров России, Турции и Ирана, который пройдет в Анкаре.

Президент России и глава египетского государства обсудили обстановку в Сирии, палестино-израильский конфликт и общую ситуацию в ближневосточном регионе.

«С учетом предстоящего в Анкаре трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран лидеры обсудили проблематику сирийского урегулирования, а также общую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности на палестино-израильском направлении. Отфиксировано совпадение и близость позиций двух стран по всем упомянутым вопросам», — указано в сообщении пресс-службы.

Беседа прошла в конструктивном и дружественном ключе, отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля президент России Владимир Путин совершит визит в столицу Турции. Кроме участия в переговорах президентов России, Ирана и Турции, глава российского государства будет участвовать в церемонии начала строительства АЭС «Аккую».