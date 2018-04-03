Минск, 2 апреля, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Трагедия в Кемерове стала причиной волны проверок торговых центров не только на территории России, но и в Белоруссии. Сегодня, 2 апреля, департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности министерства по чрезвычайным ситуациям республики отчитался о результатах проверок торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей, сообщается на сайте МЧС.

Marc Veraart Минск

В общей сложности с 27 по 30 марта был проверен 151 объект хозяйствования, что включало осмотр почти тысячи потенциально опасных объектов — лифты, котельные и так далее.

В результате проверок было выявлено более тысячи нарушений требований промышленной безопасности. Однако не все они критичны: только 71 выявленное нарушение влияет на безопасность использования объекта. В отношении опасных объектов специалисты вынесли 37 предложений об их приостановлении. Все ТРЦ и иные места массового скопления людей, где выявлены серьёзные нарушения, приостановят свою работу, пока не устранят нарушения.

На сайте МЧС Белоруссии представлен большой список с примерами типичных нарушений. Например, в Минске в бизнес-центре «Порт» при имитации сработки пожарной сигнализации здания лифты не перешли в предусмотренный режим «Пожарная опасность». Причем не менее серьёзные нарушения выявлены и на государственных объектах. В частности, в учреждении «Центральный спортивный комплекс «Неман» в Гродно эксплуатируется объект газопотребления без наличия поверенных приборов КИП и манометров, без поверки сигнализатора загазованности ФСТ, а также у организации отсутствуют документы, которые бы подтверждали проведение проверки автоматики безопасности.

Среди часто встречающихся нарушений в ТРЦ проверяющие выделили, например, отсутствие эксплуатационной и технологической документации; отсутствие назначенных в установленном порядке специалистов, которые должны быть ответственны за безопасную эксплуатацию объектов; не определен порядок действий обслуживающего персонала в аварийных ситуациях и так далее.

Сегодня также в программе «Контуры» (ОНТ) министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко обратил внимание на то, что ранее многие барьеры, ограничения по просьбе предпринимателей снимались, создавались условия для развития бизнеса. В ходе проверок, по словам Ващенко, специалисты не обошли стороной эти объекты. Как отметил министр, в результате послаблений некоторые руководители организаций снизили уровень пожарной безопасности на объектах, но теперь им придётся исправлять ситуацию.

В частности, по данным МЧС, в ходе проверки пожарной безопасности в торговом центре Simax в Минске сотрудники не могли быстро эвакуировать людей, а аварийный выход на второй этаже и вовсе был заставлен шкафами, в результате даже поиски ключа от закрытой двери заняли не одну минуту. Сообщалось, что руководители ТЦ быстро устранили нарушения, иначе не смогли бы продолжать работу.

Отметим, что после страшной трагедии в городе Кемерово в Белоруссии проверкой зданий занялось не только МЧС, но и сами родители осматривают пожарные выходы в детских садах. Так, в соцсетях стали обсуждаться организация систем эвакуации детей в садиках, открытость запасных выходов. В школах та же ситуация: родители стали активнее интересоваться вопросами обучения их детей поведению во время пожара и в других экстренных ситуациях.

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в котором погибло 64 человека, 41 из которых — дети. 28 марта в России был объявлен общенациональный траур. Белоруссия в знак солидарности с Россией тоже приспустила в этот день флаги и отменила развлекательные передачи. В рамках уголовного расследования предъявлены обвинения и арестованы уже семь фигурантов. 1 апреля губернатор Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку, президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона Сергея Цивилёва.