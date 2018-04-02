* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Триполи, 2 апреля, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Признанное ООН правительство Ливии объявило о начале военной операции против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге страны, 2 апреля передает агентство Reuters.

Франческо Айец. Седьмой крестовый поход на Иерусалим. 1838

«Правительство национального единства» в Триполи сообщило, что операция под названием «Шторм Родины» началась утром 2 апреля.

«На рассвете сегодня, в понедельник, была начата военная операция под названием «Шторм Родины», целью которой является уничтожение остатков террористической организации «Даиш» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM )», — говорится в заявлении Триполи.

Согласно заявлению, операция военных проводится в 60 км к востоку от города Мисрата и на окраине городов Бани Валид, Тархуна, Мсаллата, Аль-Хомс и Злитен.

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила крупный теракт на востоке Ливии, против «Ливийской национальной армии» Халифа Хафтара — «не признанной ООН» силы, которая контролирует большую часть африканской страны.

Напомним, главными оплотами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливии являлись Сирт и Бенгази. Бенгази был окончательно освобожден от боевиков армией Хафтара в 2017 году. В настоящий момент боевики сохранили лагеря на юге страны.

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