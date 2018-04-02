Ереван, 2 апреля, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Восемь человек, в том числе граждане России и Ирана, пострадали при взрыве в пункте быстрого питания Burger King в центре Ереванa. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель МЧС Армении.

Photolure Место взрыва

«Пострадавших восемь, в том числе менеджер пункта питания 19-летняя Заруи Мелконян. Она была рядом с [кислородным] баллоном. На данный момент есть угроза жизни одной из пострадавших — 8-летней девочки Рубины М. Среди пострадавших есть граждане России (3 человека), Ирана (2 человека)», — сообщил подполковник МЧС Тигран Костанян.

Директор медицинского центра «Сурб Грикор Лусаворич», куда были доставлены пострадавшие от взрыва, сообщил, что у одного из пострадавших повреждено бедро, его сейчас оперирует.

«Состояние других оценивается как удовлетворительное», — сказал Ара Минасян.

По данным МЧС, сегодня в 20:44 в пункте быстрого питания Burger King, расположенном по адресу Северный проспект, 5, произошел взрыв, есть пострадавшие. Согласно предварительному заключению, на объекте общепита взорвался кислородный баллон на кухне.

МЧС Армении также опубликовало имена пострадавших. Среди них граждане России Алена А. (15 лет), Лиза Аг. (15 лет), Ярослав Л. (15 лет).

Среди пострадавших также два ребёнка шести и восьми лет. Они граждане Армении. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон, который снабжал аппарат для разлива пива.