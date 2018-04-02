Москва, 2 апреля, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен принять участие в церемонии начала строительных работ по возведению атомной электростанции «Аккую» в Турции, сообщил 2 апреля журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

По словам Юрия Ушакова, в ходе визита Владимира Путина в Турцию 3 апреля российский лидер в режиме видеоконференции будет символически руководить заливкой бетона.

«Визит начнется с видеоконференции по случаю начала строительных работ по атомной станции «Аккую»… Будет дана команда на заливку бетона», — сказал Юрий Ушаков.

Напомним, АЭС «Аккую» будет включать в себя четыре энергоблока с российскими атомными реакторами мощностью 1200 МВт каждый.

Первый энергоблок АЭС «Аккую» должен начать работать в 2023 году. Проект создания АЭС в Турции включает в себя условия, по которым Россия строит эту станцию, затем будет ею владеть и эксплуатировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Анкаре должна состояться встреча лидеров России, Турции и Ирана, на которой намечено обсуждение процесса мирного урегулирования в Сирии.