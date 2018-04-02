Берлин, 2 апреля, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Четыре российских дипломата, объявленные персонами нон грата в Германии из-за «дела Скрипаля», вернулись в Россию, сообщили 2 апреля в российском посольстве в ФРГ.

Biwischnitte1 Бранденбургские ворота

«В выходные они покинули страну», — сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью Bild заявил, что совместную высылку российских дипломатов большинством стран Евросоюза следует рассматривать «не только как проявление солидарности с Великобританией, но и как сигнал единства».

В то же время он отметил, что ЕС нуждается в России как в важной опоре международного порядка и партнёре по урегулированию региональных конфликтов и разоружению, и потому в Берлине остаются «открыты для диалога» и рассчитывают, что «доверие будет постепенно восстановлено».

Как передавало ИА REGNUM, США, Канада и целый ряд стран Европы объявили о высылке в общей сложности более 150 российских дипломатов после того, как Великобритания бездоказательно обвинила Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Власти Германии приняли решение о высылке четырёх сотрудников российской дипмиссии. Позднее Москва предписала покинуть страну аналогичному числу германских дипломатов.

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