Кабул, 2 апреля, 2018, 21:44 — ИА Регнум. В результате атаки военно-воздушных сил правительства вблизи афганского города Кундуз пострадали десятки мирных жителей, 2 апреля передает агентство Reuters.

Афганистан

Однако местные чиновники сообщают, что бомбы авиации попали в мечеть, в результате чего пострадали многие мирные жители.

Медики города Кундуз сообщили журналистам, что в результате атаки ВВС погибли пятеро человек, 40 человек были госпитализированы.

Согласно заявлению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), жертвами атаки стали 150 человек — причем боевиков среди них не было.

Представители армии США в Афганистане уже выступили с опровержением своего участия в авианалете — согласно заявлению, американские ВВС «не проводили воздушных ударов в провинции Кундуз».

Напомним, ранее 2 апреля об атаке в Кундузе против боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили правительственные СМИ Афганистана. По сообщению властей, в результате авианалета были уничтожены 15 «боевиков».