Киев, 2 апреля, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Администрация президента Украины Петра Порошенко в ближайшее время собирается предложить властям Франции и Германии провести саммит, посвященный вопросу размещения миротворческой миссии Организации Объединённых Наций. Саммит должен пройти без участия России. Об этом сегодня, 2 апреля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Сообщается, что Киев планирует провести саммит по миротворцам в Донбассе в «нормандском формате» — то есть предполагается участие глав государств. Однако Россию к участию в этом саммите Киев приглашать не хочет.

Предполагается, что встреча лидеров Украины, Германии и Франции должна пройти в германском городе Аахене в мае этого года. Примечательно, что в это время в Аахене должна проходить церемония вручения международной премии имени Карла Великого.

Известно, что в этом году лауреатом премии Карла Великого должен стать президент Франции Эммануэль Макрон.

Предполагается, что подготовка к этой встрече пройдёт 10 апреля во время визита Порошенко в Германию.

Российская позиция по миротворцам в Донбассе была не раз озвучена высшим политическим руководством страны — окончательное решение по этому вопросу может принять только Совет Безопасности Организации Объединённых Наций.

При этом идею разместить миротворческую миссию ООН в Донбассе высказал президент России Владимир Путин. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва согласна на то, чтобы миротворцы ООН разместились непосредственно на линии фронта в Донбассе и развели противоборствующие стороны. Также российское предложение включает возможность для миротворцев иметь доступ на те территории, куда имеют доступ наблюдатели миссии ОБСЕ.

Однако, украинские власти, после того как президент Путин сделал свое предложение, стали требовать большего. Так, Киев заявил, что согласится только на ввод миротворцев ООН на всю территорию Донбасса и в особенности на российскую границу. Также украинские власти потребовали, чтобы в составе миссии ООН не было российских военных.