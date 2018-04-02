Псков, 2 апреля, 2018, 21:18 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 2 апреля, на набережной реки Великой у стен Псковского кремля начали демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь». Как сообщила пресс-служба муниципалитета, несколько грузовых автомобилей, кран и около десяти рабочих спасали буквы от грядущего разлива реки Великой, чтобы их не повредило водой и льдинами.

Максим Быков Псков без России

При этом в пресс-службе особо отметили, что буквы инсталляции «Россия начинается здесь» стилизованы под большую надпись «Россия», которая ранее украшала фасад одноименной московской гостиницы, снесённой в 2006 году. С неё, с России, и начали. И если раньше получалось, что Россия начинается аккурат у стен Псковского кремля, а за рекой Великой и не Россия уже вовсе, то теперь вышло и вовсе смешно.

Но псковских чиновников несуразность расположения конструкции не смущает. Буквы намерены очистить, покрасить и — отреставрированные — вновь водрузить на прежнее место.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в церемонии открытия конструкции в 2016 году принимал участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, а её место у стен Псковского кремля «навсегда закрепил» бывший псковский губернатор Андрей Турчак.