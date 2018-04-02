Ереван, 2 апреля, 2018, 21:05 — ИА Регнум. В результате взрыва на одной из центральных улиц Еревана пострадали девять человек, сообщила 2 апреля замначальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Взрыв

Состояние здоровья пострадавших от взрыва уточняют медики. По предварительным данным, среди пострадавших есть иностранцы.

По информации экстренных служб, произошел взрыв кислородного баллона.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в 19.44 мск в МЧС Армении поступило сообщение о взрыве на Северном проспекте в центре Еревана.

По данным армянских СМИ, взрыв произошел в помещении кафе, расположенного на Северном проспекте. Ранее предполагалось, что взорвался газовый баллон, хранившийся в заведении.