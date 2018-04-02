Калининград, 2 апреля, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Силанов сегодня, 2 апреля, выдвинул свою кандидатуру на вакантную должность мэра Калининграда. Пока это единственная кандидатура на этот пост, при том, что приём заявок идёт до 5 апреля.

Er-duma.ru Алексей Силанов

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что кандидатуру Силанова региональные эксперты изначально называли ключевой и компромиссной.

По словам председателя горсовета Калининграда Андрея Шумилина, Силанов пока единственный, кто заявил свою кандидатуру на конкурс.

Алексей Силанов родился 15 апреля 1961 года. Образование — Калининградский государственный университет. Кандидат педагогических наук. С 2003 года по 2010 год Силанов возглавлял комитет по образованию города Калининграда, затем исполнял обязанности замглавы администрации Калининграда по социальным вопросам.

В 2012 году был назначен на должность заместителя председателя правительства Калининградской области. В 2016 году был избран депутатом Государственной думы VII созыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после президентских выборов градоначальник Калининграда Александр Ярошук, руководивший городом более 10 лет, подал в отставку.

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