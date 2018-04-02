Иерусалим, 2 апреля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал несколько стран, согласившихся принять высылаемых африканских мигрантов, 2 апреля передает агентство Reuters.

Montecruz Foto Африканские мигранты

По словам Нетаньяху, по соглашению с Агентством ООН по беженцам часть мигрантов примут Канада, Италия и Германия.

В своем заявлении Нетаньяху отметил, что организацию и финансовую сторону депортации согласился обеспечивать Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

«Это обязательство Верховного комиссара ООН — организовать и даже финансировать это (перемещение)», — сказал Нетаньяху в эфире израильского телевидения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 2 апреля правительство Израиля сообщило о крайне выгодной сделке с Агентством ООН по беженцам — 16 250 африканских мигрантов из Израиля, которых планировалось возвращать в Африку, согласились принять «западные страны».

Таким образом, Израиль разом решил множество проблем: решил вопрос «организации и финансирования» выдворения нелегальных мигрантов из Сомали и Эритреи; избавился от международных обвинений в «нарушении прав человека» в связи с насильственной депортацией; а на своей территории прекратил акции протеста левых партий и африканцев, которые не хотели возвращаться «домой».