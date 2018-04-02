Вашингтон, 2 апреля, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones в ходе торгов 2 апреля потерял почти 500 пунктов.

Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

К полудню Dow Jones достиг отметки 23 670 пунктов, опустившись на 2,01%, или 485 пунктов.

Индекс Dow Jones — старейший рыночный индекс США, оценивающий уровень развития промышленной составляющей фондовых рынков Соединённых Штатов.

Индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, в ходе сегодняшних торгов также снизился — на 2,12%, до 2585 пунктов.

Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 2,28% — до 6902 пунктов.

По сообщениям американских СМИ, фондовые рынки реагируют, в частности, на критику президента США Дональда Трампа в адрес Amazon, которая уже привела к падению акций компании более чем на 4,5%.