Ереван, 2 апреля, 2018, 20:51 — ИА Регнум. В центре Еревана в одном из зданий на Северном проспекте прогремел взрыв, сообщает 2 апреля пресс-служба МЧС Армении.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

По предварительным данным, есть несколько пострадавших, которые нуждаются в медицинской помощи.

«Второго апреля в 20.44 по местному времени (19.44 мск) поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, и требуется помощь спасателей», — указано в сообщении на сайте армянского МЧС.

Пресс-служба уточняет, что на место происшествия отправлены четыре расчета спасателей и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

Официальных сообщений о причинах и подробностях происшествия пока нет.

По информации ряда местных СМИ, взрыв произошел в помещении кафе и его причиной стал газовый баллон.