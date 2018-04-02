Москва, 2 апреля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Россельхознадзор усилил контроль на автомобильном пункте пропуска «Адлер» на границе с Абхазией в целях недопущения завоза на территорию России вредителя — коричнево-мраморного клопа. Об этом 2 апреля сообщил замглавы управления ведомства по Краснодарскому краю и Адыгее Олег Шашлов.

Judy Gallagher Коричнево-мраморный клоп

«Мы усилили контроль со 2 апреля, добавляем ещё инспекторов, чтобы тщательно проверять транспортные средства из Абхазии и ручную кладь», — приводит его словам телеканал RT.

Шашлов отметил, что российская сторона предпринимает всё возможное, чтобы предотвратить завоз опасного вредителя в Сочи вместе с продукцией растительного происхождения и древесно-упаковочным материалом.

Он также подчеркнул, что это временная мера, и дальнейшие решения будут приниматься по ситуации.

«Если мы увидим, что риск заноса клопа будет снижаться, будет рассматриваться вопрос о снятии данного ограничения и возобновлении ввоза продукции по фитосанитарным сертификатам», — сказал представитель Россельхознадзора.

Ранее сегодня официальный представитель надзорного ведомства Юлия Мелано заявила, что российская сторона не исключает, что речь может идти о применении в Абхазии «некоего биологического оружия», сообщила «Российская газета».

Мелано напомнила, что на территории Грузии находятся несколько биолабораторий США, о деятельности которых ничего неизвестно. Россельхознадзор уже фиксировал факты завоза в Россию вируса африканской чумы свиней именно из этого региона, причём заражение животных данными штаммами возбудителя, как сообщалось, носило «невиданно быстрый» темп.

Как передавало ИА REGNUM, Россельхознадзор с 1 апреля ввёл запрет на ввоз всей продукции растительного происхождения из Абхазии из-за коричнего-мраморного клопа. Ограничения распространяются в том числе на многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

В начале марта уже был введён запрет на провоз в Россию продукции из Абхазии в багаже и ручной клади из-за выявления этого вредителя.