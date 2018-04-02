Вашингтон, 2 апреля, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси с переизбранием главой государства, 2 апреля передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Абдель Фаттах Ас-Сиси

Согласно заявлению Белого дома, Трамп озвучил «искренние поздравления» в ходе телефонного звонка избранному главе Египта.

Напомним, выборы президента Египта проходили в течение трех дней, в срок с 26 по 28 марта.

Фаворитом изначально считался действующий президент Ас-Сиси. На выборах у него был один противник — лидер партии «Аль-Гад» Муса Мустафа Муса.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля избирательная комиссия Египта озвучила окончательные итоги выборов — президент Ас-Сиси был избран 97% голосов. Явка на выборах в Египте составила 41,5%.