Могадишо, 2 апреля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по исламистам в Сомали, 2 апреля передает агентство Associated Press.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США

Африканское командование армии США сообщило, что в результате атаки были уничтожены пятеро боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отдельно отмечается, что в результате авиаудара не было жертв среди гражданского населения.

«По нашим оценкам, в результате воздушного удара не пострадало гражданское население», — говорится в заявлении военных.

Напомним, группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является главной террористической организацией Сомали.

Группировка ответственна за ряд чудовищных террористических атак, из которых крупнейшей является атака 14 октября 2017 года в Могадишо — в результате взрыва двух заминированных грузовиков в столице Сомали погибли 512 человек.