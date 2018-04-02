Астана, 2 апреля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. В Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области из-за обострения паводковой ситуации были эвакуированы 800 человек, за помощью медиков обратились 130 человек, сообщили 2 апреля в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел республики.

Карло Сарачени. Наводнение

В настоящее время часть людей разместилась в эвакуационных пунктах, многие находятся у родственников. Больше всего от паводка пострадали поселок Зубовск и город Зыряновск.

Сотрудники медицинских служб оказали экстренную помощь десяти пострадавшим. В настоящее время со всеми потерпевшими работают психологи восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда (ВРАОСО) и службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ (СПиАСАР).

«Мы стараемся вывести людей на позитивное русло, выработать рациональный взгляд на жизнь, пошагово разобрать проблему и ее решение. Состояние очень сложное», — прокомментировала ситуацию спасатель ВРАОСО Оксана Петрова.

В Зыряновском районе в воде остаются более 300 домов. На помощь местным спасателям прибыли бригады из Южно-Казахстанской и Алма-Атинской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта по 6 апреля в шести регионах Казахстана ждут повышения уровня воды в реках. В КЧС МВД республики рекомендуют подготовиться к обострению паводковой ситуации.