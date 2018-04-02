Москва, 2 апреля, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Россельхознадзор может ввести запрет на поставки картофеля из Белоруссии в связи с выявленным случаем реэкспорта данной продукции из Египта, в отношении которой действуют ограничения. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба российского ведомства.

ИА REGNUM Белорусский картофель

По информации Россельхознадзора, 30 марта в Псковской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля 18-тонной партии картофеля, поступившей из Брестской области в сопровождении белорусского фитосанитарного сертификата, была выявлена маркировка, свидетельствующая о том, что данная продукция — египетского происхождения.

Российской стороной было принято решение о возврате продукции в Белоруссию под контролем инспекции по семеноводству, карантину и защите растений республики «для передачи в соответствующие органы и принятия необходимых мер к нарушителям».

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождением Республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, Россельхознадзор с 16 марта ввёл временные ограничения на поставки картофеля из Египта в связи с обнаружением в продукции бактерии, являющейся возбудителем бурой бактериальной гнили.

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