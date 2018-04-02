Москва, 2 апреля, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Провести миграционную амнистию для прибывших в Россию из ДНР и ЛНР предложили правительству участники парламентских слушаний в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Dan-news.info Паспорта ДНР

«С учетом продолжения военных действий на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, для прибывших в Россию с данных территорий граждан Украины и лиц без гражданства, провести полную миграционную амнистию», — говорится в проекте рекомендаций парламентских слушаний на тему миграционной политики РФ на пространстве СНГ.

Для этой категории лиц также предлагается разработать дополнительный перечень преференций на территории России при получении гражданства, при получении вида на жительство в РФ и при устройстве на работу на территории РФ, «в частности, отменить патенты для работы на территории РФ, чтобы трудоустройство проходило по упрощенной схеме через службу занятости населения».

"С 2014 года в Россию, спасаясь от преследования, только официально мигрировало 2,5 млн граждан Украины, порядка 500 тыс. граждан получили право на временное убежище как беженцы», — сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

По словам депутата, политики на Украине заявляют, что их цель — вынудить 10 млн русских покинуть республику.