Киль, Германия, 2 апреля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон отрицает обвинения правительства Испании в мятеже и злоупотреблении полномочиями, 2 апреля передает агентство Reuters.

Generalitat de Catalunya Карлес Пучдемон-и-Казамажо

Журналисты смогли записать комментарии Пучдемона, находящегося в немецкой тюрьме, в ходе воскресного визита к заключенному.

«Мы не преступники, мы дважды выиграли выборы», — заявил Пучдемон журналистам. — Восстание подразумевает применение насилия. Но (мы не применяли) насилия — а значит, не было и мятежа».

Напомним, в октябре 2017 года правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном поддержало результат референдума региона и объявило о независимости Каталонии от Испании.

Ответом Мадрида на «демократический выбор» Каталонии стал разгон парламента и правительства и заведение уголовных дел против «сепаратистов», в числе которых оказался Пучдемон и его соратники. Бывший глава Каталонии бежал за границу.

Однако на новых выборах в парламент Каталонии, которые проводились под «внешним управлением» из Мадрида, верх снова одержали партии, выступающие за независимость региона. Парламент Каталонии уже требовал возвращения бывшего главы региона на его пост.

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был арестован в Германии. В настоящий момент он ожидает решения по экстрадиции в Испанию в тюрьме города Ноймюнстер земли Шлезвиг-Гольштейн.