Москва, 2 апреля, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Москва не будет признавать никаких результатов химических исследований проб по «делу Скрипаля», если в них не будут участвовать представители России, заявил 2 апреля постпред ООН при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 1».

Цитата из х/ф «Депутат Балтики». Реж. Иосиф Хейфиц, Александр Зархи. 1936. СССР Междусобойчик

Причиной такой позиции является то, что в составе группы ОЗХО, анализиррующей пробы, привезенные из Англии, нет российских специалистов.

«Никакие результаты мы не примем этого расследования, если в нем не будут участвовать российские эксперты», — сказал Александр Шульгин.

«Наших специалистов в составе группы ОЗХО, находившейся в Англии, не было и нет… Группа экспертов организации уже вернулась в Гаагу, они привезли пробы, взятые в Англии, эти пробы разделены на некоторые части и сейчас анализируются в двух сертифицированных лабораториях ОЗХО. Результаты будут известны в конце этой или начале следующей недели», — пояснил постпред ООН при ОЗХО.

Александр Шульгин подчеркнул, что полномочия экспертов ОЗХО «состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери… Но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери были отравлены сотрудник британских спецслужб, а ранее сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британские власти, не приводя никаких доказательств, обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей.