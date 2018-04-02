Ташкент, 2 апреля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о преобразовании государственного комитета по архитектуре и строительству в министерство строительства, сообщает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на документ.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Согласно документу, новое ведомство займется проведением единой политики в строительной сфере и внедрением энергосберегающих проектов, которые способствуют повышению производительности труда и рациональному использованию ресурсов.

В указе отмечается, что создание министерства продиктовано необходимостью преобразования системы государственного управления в сфере строительства. Действующая система препятствует внедрению современных методов, норм и правил градостроительства.

Изменения также коснулись государственной инспекции архитектурно-строительного надзора, которая преобразована указом в инспекцию по контролю в сфере строительства. В Узбекистане также появился фонд поддержки министерства строительства.

Напомним, 2 мая президент Узбекистана подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству», который направлен на развитие сферы архитектуры и градостроительства.

Читайте также: В Узбекистане создано министерство по инновационному развитию