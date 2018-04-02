Москва, 2 апреля, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Представители КПРФ представили председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву свои предложения по развитию агропромышленного комплекса страны.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

Члены фракции КПРФ представили главе правительства РФ свои предложения в этой области.

По словам депутата Госдумы, главы комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, на встрече с Дмитрием Медведевым «поднимался широкий круг вопросов».

В частности Владимир Кашин отметил, что «за последние 10 лет стабильно идет убыль аграрного населения».

«Центральной темой было развитие агропромышленного комплекса. За последние 10 лет стабильно идет убыль аграрного населения. Россия, как аграрная держава, в этом плане деградирует», — уточнил депутат.

«Мы предложили свой взгляд, свои законопроекты, в том числе по бесплатному молоку в школах, пенсионному обеспечению на селе, о сохранении плодородия почвы и другие. Также рассмотрели вопрос технической оснащенности села АПК», — рассказал парламентарий.

Владимир Кашин также отметил, что Дмитрий Медведев «поблагодарил и сказал, что предложения конструктивные, что обязательно подпишет протокол и поручения по всем этим нашим предложенным законопроектам, оценка будет дана».

Встреча депутатов от КПРФ с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым прошла в преддверии его ежегодного доклада в Госдуме, который в этом году намечен на 11 апреля.

Как ранее сообщали в пресс-службе правительства РФ, «впервые подобные консультации проходят в расширенном составе, с участием не только руководителей фракций, но и других представителей партий, членов правительства РФ».

В консультациях также принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин.