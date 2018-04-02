Кострома, 2 апреля, 2018, 20:04 — ИА Регнум. В Костромской области отмечается рост по всем основным доходным источникам, сообщает пресс-служба губернатора области. За первый квартал текущего года поступления в областной бюджет выросли на 7,8% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.

Восходящий тренд

По словам директора департамента финансов Игоря Замураева «более чем на 3% выросли доходы по налогам на прибыль, по НДФЛ рост составил 12%. Также увеличилась доходная часть по акцизам — на 9,7% и по транспортному налогу — порядка 10%. В целом, общая сумма доходов за этот период выросла более чем на 280 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что в последние годы наблюдается рост доходов Костромской области. В 2016 году область заработала 27 млрд рублей, увеличив по сравнению с 2015 годом поступления в бюджет на 11,7%. В 2016 году рост доходов объяснялся увеличением поступлений от налогов на прибыль организаций (+33,2%), подоходного налога (+8,8%), а также акцизов на нефтепродукты (+25,6%).

Отметим, что за первые шесть месяцев 2017 года Костромская область заработала 11,5 млрд рублей. 8,3 млрд рублей область заработала сама, еще 3 млрд рублей поступили из федерального бюджета в виде дотаций, субсидий и т.п. Тогда по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, прирост налоговых и неналоговых поступлений составил 19,4%. Доходы выросли за счет сборов налога на прибыль организаций и подоходного налога. Сверх плана было получено 441,5 млн рублей