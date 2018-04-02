Москва, 2 апреля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Законопроект о народосборежении внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» в главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля. Предполагается, что закон станет основой для комплексного, стратегического развития России.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

«Проект закона создает реальную систему оценки работы исполнительной власти как на федеральном, так и на региональном уровне, вводя конкретные критерии, являющиеся целевыми показателями для оценки результативности работы как указанных органов, так и отдельных должностных лиц и общественных объединений», — указали депутаты.

Законопроектом учреждается Национальный совет по сбережению народа, включающий в себя самый широкий круг лиц — от президента РФ, спикеров Госдумы и Совфеда, главы правительства до руководителей профсоюзов.

Благосостояние населения, определяемое законопроектом, измеряется достижением его целевых показателей, перечень и порядок реализации которых определяются в соответствии с документом.

Устанавливается, что члены Национального совета по сбережению народа контролируют реализацию принятых решений. «Основной целью контроля является анализ информации о социально — экономическом положении населения Российской Федерации в части достижения целевых показателей благосостояния населения, а также учета возникающих в ходе реализации мероприятий по их достижению предложений общественности с одновременным постоянным информированием населения о достигнутых результатах», — указали авторы.

Инициатива предусматривает ответственность для органов исполнительной власти и отдельных должностных лиц в случае недостижения ими целевых показателей, утвержденных Национальным советом по сбережению народа, а также устанавливают систему сдержек и противовесов в части определения ответственности представительных органов власти за реализацию и достижение указанных целей.