Кострома, 2 апреля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. В Костроме начался второй этап капитального ремонта единственного моста через Волгу, сообщает пресс-служба губернатора области. В городе действует временная схема движения автотранспорта.

Ремонт моста

Для автобусов и маршруток выделены специальные полосы, как и в прошлом году. На самой переправе действует ограничение скорости до 20 км/ч. Также местные власти хотят установить дорожные разделители на выделенной полосе по улице Магистральной.

«Кроме того, до конца недели необходимо установить фото‑ и видеокамеры на полосах, выделенных для движения общественного транспорта, чтобы обеспечить фиксацию нарушений», — обещают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что федеральный бюджет выделит для завершения капитального ремонта моста через Волгу более 209 миллионов рублей. В 2018 году местные власти планируют капитально отремонтировать вторую часть переправы.

Финансирование ремонта предоставляется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Так, в 2017 году на ремонт моста было выделено более 400 миллионов рублей. Ремонтные работы велись на двух полосах переправы. Были восстановлены бетонные основания, заменены деформационные швы и произведено асфальтирование.

Отметим, что генеральный ремонт моста через Волгу в Костроме начался 10 июля 2017 года. Ремонтные работы планировалось закончить к 1 ноября, а в 2018 году, с наступлением лета, вновь продолжить ремонт. Ремонтом переправы занимается ООО «ММС». Цена проекта — 640 миллионов рублей.