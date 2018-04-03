Астана, 3 апреля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Казахстанский кинематограф после развала СССР был полон оптимистических ожиданий, связанных со всеми благами, которые сулит рыночная экономика, отказ от цензуры и пр. Почему и как именно не оправдались эти ожидания, пишет автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

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Рецепты успешного кино хорошо известны, их эффективность доказана Голливудом. Фильм должен быть о том, что интересно зрителю, сниматься должны звезды, сценарий должен быть хорошим, нужно следовать мировым трендам в технике и ориентироваться на зарубежный прокат, потому что окупить затраты на производство в границах одной страны крайне сложно. Кинематографисты Казахстана поступили с точностью до наоборот, снимая то, что интересно им самим, причем в визуальном ряде доминировали длинные планы и скорбные лица смотрящих в пустоту унылых персонажей. Которых играли не звезды, а собственные знакомые. Причем наличие поблизости огромного рынка России игнорировалось, и фильмы снимались только на казахском языке. Сборы от проката составляли чуть более 2% от бюджета фильмов. Качественная кинопродукция по проверенным рецептам тоже создается, но воспринимается как официоз. Есть и кинематографисты, которые одумались и перестали подражать Тарковскому, Куросаве и Антониони, а взяли за пример узбекских коллег, снимающих комедии.

Впрочем, не кино стало ведущей культурной индустрией Казахстана, а видеообзоры и скетчи. Здесь поле захвачено инстаграмом, который представляет собой одновременно огромный рынок, «ярмарку тщеславия» и одно из главнейших развлечений молодежи, и Ютубом. Последний стал для детей и молодежи Казахстана своего рода телевидением, даже если не по контенту, то по важности его донесения. Всё смотрят именно на Ютубе, причем в меньшей степени интересен новостной и общественно-политический контент, а больше — чисто развлекательный: телешоу, сериалы, фильмы и музыкальные клипы.

Что представляют собой бесспорные лидеры этих площадок, начиная с королевы Ютуба семилетней Амины, читайте в статье: Как меняется медийное пространство Казахстана? (часть 2)

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