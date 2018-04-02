Ереван, 2 апреля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Во вторую годовщину четырехдневной войны Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, военный пантеон «Ераблур» в Ереване был многолюден. Министр обороны Армении Виген Саргсян также посетил военное кладбище, чтобы отдать дань уважения погибшим.

mil.am Могила героя Арцаха Роберта Абаджяна, военный пантеон «Ераблур»

«Наша борьба не начинается и не заканчивается в Карабахе. Мы не можем рассчитывать свои силы, исходя только из задачи удержания линии определенной длины. Как общество мы должны быть готовы к тому, чтобы продвигалось вперед, развиваться и в то же время делать достаточно для того, чтобы поддерживать это развитие», — в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении.

«Я не думаю, что какой-либо министр обороны должен иметь право смотреть в глаза обществу и говорить, что мы сделали все, что все блестяще и что у нас нет проблем. Тот, кто скажет такое, либо полностью не представляет проблему, либо же ему вообще ничего делать [в армии]», — добавил Виген Саргсян.

По мнению главы генштаба Вооруженных сил Армении Мовсеса Акопяна, апрельская война стала хорошим уроком и испытанием для армии в плане противостояния возможным действиям противника и новому вооружению.

«В течение этих двух лет была проделана большая работа по решению проблем, выявленных в ходе апрельских действий. Противник больше не сможет предпринять такие боевые действия. Но этого недостаточно. В армии и на войне необходимо постоянно искать новые методы, чтобы достичь превосходства над соперником, и мы работаем в этом направлении», — сказал Акопян.

Несмотря на то, что два года назад с армянской стороны погибло более ста человек, было потеряно 800 гектаров земли, верховный главнокомандующий вооруженных сил Армении Серж Саргсян не посетил военный пантеон «Ераблур». Он также не выступил с посланием. Единственная новость, опубликованная сегодня на официальном сайте президента — поздравление Абдул-Фаттаха Ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта.

Вообще из государственных чиновников в Ераблуре побывали только министр обороны Виген Саркисян и начальник Генштаба ВС Мовсес Акопян. Примеру президента Сержа Саргсяна последовали также премьер-министр и спикер парламента Армении.

Что касается дипломатических усилий по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, то по словам пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, спустя два года после четырехдневной войны по-прежнему нет прогресса в переговорах, поскольку Азербайджан отказывается выполнять любые договоренности.

«Бывают встречи, достигаются соглашения, но Азербайджан делает все возможное, чтобы их не выполнять. Более того, Азербайджан в последнее время зашел так далеко, что озвучивает территориальные претензии к Армении. Мы неоднократно предупреждали, что такой подход опасен, и в условиях неадекватной реакции международного сообщества он может вызвать новую напряженность», — приводит слова Балаян Радио Азатутюн.

Через месяц после апрельской войны 2016 года в результате встреч президентов Армении и Азербайджана в Вене, а затем в Санкт-Петербурге были достигнуты договоренности о разработке механизмов расследования пограничных инцидентов, а также расширения полномочий личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

А на последней встрече между Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым в октябре прошлого года в Женеве президенты Армении и Азербайджана согласились предпринять дополнительные шаги, чтобы ослабить напряженность на линии соприкосновения.

Однако до сих пор ни одна из этих договоренностей не была реализована.

Последнее официальное общение между Арменией и Азербайджаном состоялось в январе в Кракове на уровне глав МИД двух стран. В то время также было достигнуто соглашение об увеличении состава команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, которая следит за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Но даже это соглашение, по данным МИД Армении, не выполняется Азербайджаном.

«Состоялись три встречи на высшем уровне, и на самом высоком уровне были достигнуты договоренности, направленные на формирование соответствующих условий для прогресса в переговорном процессе. На сегодняшний день Азербайджан не только отказывается выполнять их, но и делает все для того, чтобы торпедировать эти договоренности», — заявил Тигран Балаян.