Сочи, Краснодарский край, 2 апреля, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Многоэтажный жилой дом горит в городе Сочи Краснодарского края. Пожар, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГУ МЧС, начался около 17:43 2 апреля.

Mil.ru Пожаротушение

Пожар произошел в жилом многоквартирном доме №92/4 по улице Пятигорской — это пятиэтажный одноподъездный жилой дом.

Огонь уже охватил 600 квадратных метров. На видео, которые очевидцы распространили в месседжерах и соцсетях, видно, что пылает кровля жилого дома, и огонь уже перекинулся на верхний этаж.

В МЧС сообщили, что все жители дома эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Тушение пожара, как сообщается, ведется по повышенному номеру, подано четыре ствола «Дельта». На месте работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

Между тем, в Сочи сегодня — сильный ветер, который может препятствовать ликвидации огня.

В администрации города готовы, в случае необходимости, решать вопрос о размещении эвакуированных жителей дома.

Отметим, что пожар в пятиэтажке произошел на фоне массовых проверок состояния пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», унесшем жизни 64 человек.