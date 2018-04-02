Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Один из петербургских торгово-развлекательных комплексов стал безопаснее после совместной проверки ГУ МЧС и городской прокуратуры на предмет пожарной безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с путей эвакуации в ТРК «Питер Радуга» на проспекте Космонавтов в Московском районе убрали турникеты и заборы.

Карина Саввина ИА REGNUM Проход свободен от турникетов, фото 02.04.18

Эти препятствия обнаружились на эвакуационных путях в семейном парке активного отдыха Joki Joya в пятницу, 30 марта, когда в ТРК нагрянули надзорные органы в сопровождении СМИ. Сам парк расположен на втором этаже комплекса, и оказалось, что арендатор заузил главный выход почти в два раза, установив там декоративные заборы и турникеты, открывающиеся лишь по кнопке со стойки кассира.

Сотрудники МЧС потребовали устранить препятствия на пути эвакуации, так как в противном случае во время возникновения опасности выход превращался в «бутылочное горлышко» для выбегающих детей и взрослых. Прокуратура Московского района внесла представление арендатору и намеревалась привлечь его к административной ответственности по статье 20.4 КоАП РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Проход был заужен и перегорожен, фото 30.03.18

Генеральный директор ТРК «Питер Радуга» Стив Энтони Герман потребовал от администрации Joki Joya устранить проблему к понедельнику, 2 апреля. Как удостоверился в понедельник корреспондент ИА REGNUM, парк действительно избавился от турникетов и заборов. Теперь вокруг стойки кассира есть два свободных прохода в 1,2 метра шириной каждый.

По словам сотрудников МЧС, с подобными «хитростями» они сталкиваются достаточно часто: арендаторы устанавливают лишние заграждения на входах и выходах, чтобы защититься то ли от злоумышленников, то ли от безбилетников. В результате страдает пожарная безопасность, что в критической ситуации может обернуться большой бедой.

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Напомним, в Петербурге проверки 82 торгово-развлекательных центров должны быть завершены в срок до 16 апреля. Так отреагировали власти на трагедию в Кемеровео, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. Пожар начался в подобном детском развлекательном парке. Многие малыши оказались заблокированы в соседнем кинотеатре.

Как сообщили 2 апреля в пресс-службе Смольного, на сегодняшний день проверены 43 торгово-развлекательных комплекса, большинство выявленных нарушений устранены в ходе проверки. Кроме того, противопожарные проверки проходят в местах массового скопления людей, учреждениях социальной сферы, образования, здравоохранения и культуры.